Tempesta d’acqua e fulmini a Milano e tromba d’aria nel Varesotto | il punto della situazione

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024- Un violentissimo temporale si è abbattuta poco prima delle 22 di oggi sabato 30 marzo sumentre unanon particolarmente violenta ha colpito il, lampi e vento forte come non si vedevano da tempo. Il tutto dovuto a una cella temporalesca da ovest sue a nord. Protezione civile subito in stato di allerta ma per ora i livelli di Seveso e Lambro sono bassi. Ildei pompieri Secondo quanto spiegato dai pompieri del capoluogo lombardo - che hanno fatto per ora una trentina di interventi - ci sono molti alberi pericolanti e tanti cartelloni pubblicitari e insegne dei negozi sono caduti. Non risultano - per ora - feriti o incidenti stradali di rilievo....