Tel Aviv | proteste ostaggi | 16 arresti

(Di sabato 30 marzo 2024) 21.38 La polizia israeliana ha arrestato 16 manifestanti a Teldopo che erano scoppiati degli scontri con le forze dell'ordine alla manifestazione dei parenti degliisraeliani prigionieri di Hamas. La polizia ha precisato che le persone arrestate avevano tentato di bloccare l'autostrada Ayalon nella città costiera e ha poi annunciato che tutte le strade bloccate sono state aperte al traffico. Nove persone sono state denunciate per intralcio al traffico e blocco delle strade.

