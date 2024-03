Il concerto della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti al Teatro Sannazaro avrà come protagonista il chitarrista Aniello Desiderio . Il chitarrista Aniello Desiderio è il ... (2anews)

Sorrento, al Teatro Tasso arriva il nuovo spettacolo di Luca Lombardo - Continua alla grande la lunga tournée teatrale del trasformista Luca Lombardo. Il popolare campione del Quick Change applaudito in tutta Europa sarà in scena per le feste ...ilmattino

Teatro, al Sannazaro Lara Sansone riporta in scena il Cafè chantant - Da venerdì 5 a domenica 21 aprile 2024 al Teatro Sannazaro va in scena il Cafè chantant Rebelle di e con Lara Sansone con Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Antonio Marino, Tony Guido, ...ildenaro

Massimo De Matteo ne “Il medico dei pazzi” chiude la stagione di prosa al Teatro Caniglia - Chiusura di stagione all’insegna della risata con Il Medico dei Pazzi di Eduardo Scarpetta, sul palco del Teatro Maria Caniglia ...laquilablog