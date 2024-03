Taranto | maxi-rissa in strada dopo la processione | botte da orbi | poi una donna evita il peggio – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 30 marzo 2024) Unafuribonda e in pieno giorno, proprio alla vigilia della domenica di Pasqua e a poche ore dal termine delle processioni della Settimana Santa. È diventato virale sui social ilcondiviso da un cittadino di, che ha immortalato le scene di violenza che si sono verificate per le vie della sua città. Nel filmato si vedono una quindicina di persone darsele di santa ragione con calci, pugni, spintoni e non solo. Laè scoppiata per le strade del quartiere Tre Carrare, più precisamente in via Cesare Battisti. Nelle immagini si vede un gruppo di persone picchiarsi per, andando a sbattere anche contro le vetrine di alcuni negozi. A un certo punto, un uomo si allontana dalla zuffa per dirigersi verso la macchina, dove afferra un oggetto dal bagagliaio. ...