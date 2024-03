Tacconi | «Dopo l’aneurisma ho cancellato tanti numeri di presunti amici da cui aspetto ancora una chiamata»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2024) Stefanoha rilasciato oggi una lunga intervista a Sport Week a due anni di distanza da quel 23 aprile 2022in cui, mentre con il figlio Andrea si stava recando a una fiera ad Asti, ebbe un’emorragia cerebrale dovuta a un aneurisma. Oggiun piccolo miracolo e tanta riabilitazione è tornato a camminare quai normalmente. È tornato ad allenarsi come quando era calciatore? «Non me lo dica… Ho sempre odiato la palestra, ma almeno allora mi pagavano. Ora mi restano solo i dolori (ride, ndr): ci sono delle serela fisioterapia che mi ricordano i giorni del ritiro precampionato. Ha presente l’acido lattico? Che tormento». In compenso il malore l’ha portata a lasciar perdere diverse cose negative. Cominciamo dai falsi? «Si?, ho eliminato diversidi telefono e ...