Taccheggiatori all’aeroporto di Fiumicino | bottino da 3 000 euro

(Di sabato 30 marzo 2024) Dai furti nel duty free agli Ncc irregolari, i carabinieri hanno intensificato i controlli sotto Pasqua. – corrieredellacittà.com Con il ponte di Pasqua aumentano anche gli arrivi negli snodi aeroportuali e ferroviari della Capitale, con una maggior incidenza di crimini ai danni dei tantissimi turisti e visitatori che decidono di trascorrere le loro vacanze a Roma. Proseguono perciò senza sosta, soprattutto in questo periodo di festività pasquali, i controlli dei carabinieri della Stazione Aeroporto di, all’interno dello scalo intercontinentale “Leonardo da Vinci”. Ben 7 i viaggiatori denunciati per episodi di taccheggio nel duty free dell’aeroporto, una prassi già registrata in diversi episodi dalle forze dell’Ordine nello stesso aeroporto. Taccheggio al duty free dell’aeroporto di: denunciati 7 viaggiatori Nelle ultime ore, in ...