Tabellone ATP Houston 2024 | Darderi finisce nella zona di Francisco Cerundolo e Shapovalov

(Di sabato 30 marzo 2024) Storia molto particolare, quella del torneo ATP 250 di. Non solo si tratta dell’unico evento americano sulla terra rossa, ma è anche ricco di storia, anche in virtù del suo nome: U.S. Men’s Clay Court Championship. Varie edizioni si sono giocate anche sulla terra verde, il torneo si è spostato in tanti luoghi (è la 21a città). Lo vinse sette volte Bill Tilden negli Anni ’20, poi figure come Frank Parker, Tony Trabert, Pancho Gonzalez, Vic Seixas, Arthur Ashe, Manuel Orantes, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Mats Wilander, Andre Agassi, Michael Chang, Jim Courier, Andy Roddick e Lleyton Hewitt. L’ultimo vincitore è stato Frances Tiafoe, che torna a dividere le luci dei riflettori di casa con Ben Shelton, anche lui molto atteso in questa edizione. I due si trovano dalle parti opposte del; un po’ più fortunato il ...