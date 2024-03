Supplenze docenti | interpelli sostegno primaria e A042

Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 . Siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che stabilirà l'apertura della finestra per presentare le domande. L'articolo Domanda GPS ... (orizzontescuola)

Stop alle corse gratuite in aliscafo per i dipendenti pubblici, anzi no: "Stanzieremo nuove risorse" - Un impegno economico eccessivamente oneroso per docenti con Supplenze di poche ore nelle scuole delle isole minori, che potrebbe mettere a rischio "la continuità delle attività didattiche". Così ...palermotoday

Graduatorie GPS 2024: chi ha avuto “sanzioni” per abbandono servizio può reinserirsi, focus sui punteggi. LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI - Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS). Ecco tutte le risposte alle vostre domande durante la puntata di Questio ...orizzontescuola

Ddl semplificazioni: Flc Cgil Sicilia, no a docenti di sostegno a scelta, governo stabilizzi i precari - “Il provvedimento legislativo, tra l’altro – continuano Rizza e Cirino – non considera i docenti di ruolo che ogni anno vengono assegnati attraverso le procedure di utilizzazione e assegnazione ...lavalledeitempli