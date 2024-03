Supermercato | al via lo sciopero | svelato il motivo della protesta

(Di sabato 30 marzo 2024), al via loalla vigilia di Pasqua:ilreale. Gli ultimi aggiornamenti No, non si tratta affatto di un “pesce d’Aprile” anticipato, marealtà: supermercati in. Lo hanno proclamato per questo sabato 30 marzo. Una decisione presa da parteFilcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.? In merito alla rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionaleDistribuzione moderna organizzata. Lo stesso è scaduto da ben quattro anni e ad attenderlo ci sono almeno 240mila lavoratori di Federdistribuzione.dei supermercati (Ansa Foto) Notizie.comEd è per questoche i sindacati ...

Firenze, 16 marzo 2024 – “Stop al supermercato Esselunga in via Mariti , al suo posto realizziamo un parco pubblico intitolato alle vittime del cantiere ”. Questa la richiesta che arriva ... (lanazione)

Firenze, 23 marzo 2024 – Un fiume di persone per le vie di Novoli per chiedere di fermare il cantiere Esselunga e creare un parco pubblico là dove adesso sorge il cantiere nel quale il 16 febbraio ... (lanazione)

Manifestazione in via Mariti , oggi 23 marzo 2024. Per chiedere che venga realizzato un parco dove si stava costruendo il nuovo supermercato Esselunga. I nomi dei cinque operai morti sono stati ... (firenzepost)

Nei supermercati scatta lo sciopero alla vigilia di Pasqua: “Vogliamo più soldi e meno precarietà” - La protesta per il mancato rinnovo del contratto riguarda 8 mila torinesi, in buona parte obbligati al part-time. Sit-in in corso Monte Cucco ...torino.repubblica

Grande distribuzione. Oggi lo sciopero - Sciopero nel settore della grande distribuzione dopo la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. I sindacati proclamano l'astensione dal lavoro e organizzano presidi in diverse ...ilrestodelcarlino