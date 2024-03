Supermercati | sciopero alla vigilia di Pasqua per rinnovo del contratto | orari e chiusure

(Di sabato 30 marzo 2024) I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs lamentano il rischio di un aumento della precarietà e l’abbassamento dei livelli di inquadramento. Presidi e flash mob di fronte ai punti vendita per l'intero turno di lavoro. Federdistribuzione bolla l'agitazione come "immotivata" e dice: “Disponibilità a riconoscere gli aumenti salariali”. Poi comunica adesione all'8-9%, disagi limitati

