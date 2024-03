Supercoppa Italiana | fallito il tentativo dell’Inter | ecco cosa voleva

(Di sabato 30 marzo 2024) Confermata, anche per gennaio 2025, la 'Final Four' della: l'Inter, detentrice del trofeo, aveva tentato la rivoluzione

anche il prossimo anno la Supercoppa Italiana sarà una sfida tra quattro squadre e si giocherà in Arabia Saudita. A deciderlo l’Assemblea di Serie A che si è riunita con la partecipazione di tutte ... (laprimapagina)

Anche la prossima stagione la Supercoppa italiana sarà a quattro squadre: il secondo posto in campionato del Milan può aiuta re il mercato La Lega Serie A ha confermato che anche la prossima stagione ... (dailymilan)

Da oggi è ufficiale che la Supercoppa Italiana 2024-2025 si svolgerà di nuovo a gennaio, in Arabia Saudita e con il format delle Final Four. l’Inter , nel corso dell’Assemblea di Lega, aveva preso ... (inter-news)

Inter solleva questioni sulla final four della Supercoppa Italiana - La Lega Serie A ha recentemente annunciato che la Supercoppa Italiana continuerà a seguire il formato della Final Four, come già avviato quest'anno. Tuttavia, questa decisione ha suscitato perplessità ...informazione

