Supercoppa Italiana | da Milan e Juve stop al tentativo Inter | il retroscena

(Di sabato 30 marzo 2024) Confermata, anche per gennaio 2025, la 'Final Four' della: l', detentrice del trofeo, aveva tentato la rivoluzione

Anche la prossima stagione la Supercoppa italiana sarà a quattro squadre: il secondo posto in campionato del Milan può aiuta re il mercato La Lega Serie A ha confermato che anche la prossima stagione ... (dailymilan)

Da oggi è ufficiale che la Supercoppa Italiana 2024-2025 si svolgerà di nuovo a gennaio, in Arabia Saudita e con il format delle Final Four. l’Inter , nel corso dell’Assemblea di Lega, aveva preso ... (inter-news)

Confermata, anche per gennaio 2025, la 'Final Four' della Supercoppa Italiana : l'Inter, detentrice del trofeo, aveva tentato la rivoluzione (pianetamilan)

Inter solleva questioni sulla final four della Supercoppa Italiana - La Lega Serie A ha recentemente annunciato che la Supercoppa Italiana continuerà a seguire il formato della Final Four, come già avviato quest'anno. Tuttavia, questa decisione ha suscitato perplessità ...informazione

Inter esprime dubbi sulla final four della Supercoppa Italiana - La Lega Serie A ha recentemente annunciato che la Supercoppa Italiana continuerà a seguire il formato della Final Four, come già avviato quest'anno. Tuttavia, questa decisione ha suscitato perplessità ...informazione

Acerbi-Inter, aria di addio: tre i nomi in lista per giugno - Acerbi-Inter, aria di addio tra le parti dopo il caso Juan Jesus: sono tre i profili sul taccuino di Marotta per la prossima stagione.calcioinpillole