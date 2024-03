Superbonus | corsa contro il tempo per la comunicazione delle cessioni

(Di sabato 30 marzo 2024) Il recente decreto sulha reso operative le modifiche riguardanti lo sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi. Coloro che hanno commesso errori o non hanno comunicato la propria scelta all’AgenziaEntrate devono agire rapidamente, poiché la possibilità di regolarizzare la situazione, conosciuta come ‘remissione in bonis’, scadrà il 4 aprile. L’omissione comporterà il ritorno al regime di detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà discusso in Parlamento. Il testo conferma che gli immobili danneggiati dai terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria avvenuti il 6 aprile 2009 e successivi al 24 agosto 2016 non saranno soggetti alla cancellazione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Imposto un limite di spesa di 400 milioni di euro per il 2024, ...

Aggiornamento di dicembre dei dati Enea: a fine 2023 corsa a completare i lavori per evitare il taglio dello sconto al 70 per cento (ilsole24ore)

Superbonus, i Comuni del Pollino scrivono a Meloni: “vitale per la ricostruzione” - Blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura con effetti retroattivi per tutti. A far data da oggi, 30 marzo 2024, chi non ha aperto il cantiere o non ha ancora sostenuto spese per ...informazione

Superbonus/ corsa CONTRO IL TEMPO PER COMUNICARE LE CESSIONI - L'ultimo decreto sul Superbonus, con la cancellazione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, è oramai operativo. Ed è corsa contro il tempoper chi, pur essendo nel passato in regol ...certastampa

Ricostruzione post sisma. Mancata deroga al dl Superbonus per i comuni del cratere in Emilia - A dichiararlo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a proposito delle modifiche al dl Superbonus che prevede la non applicazione dello stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito ...forli24ore