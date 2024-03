Studente di 16 anni si impicca in camera con la cintura dei pantaloni “Forse morto per una challenge

(Di sabato 30 marzo 2024) Tragedia a Roseto degli Abruzzi: unodi 16si è tolto la vitandosi con ladei. Un dramma senza apparente motivazione è avvenuto tra le 23.30 e la mezzanotte della vigilia di Pasqua nella frazione di Campo a Mare. Secondo le prime informazioni sommarie, a fare la tragica scoperta sarebbe stato il fratello minore del giovane. Quest’ultimo ha immediatamente allertato i genitori, i quali hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 di Roseto, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. È intervenuto anche il medico legale per l’ispezione cadaverica, il quale ha riscontrato l’assenza di lividi o ferite sul corpo del giovane che potessero far pensare a qualcosa di diverso da un gesto volontario.Leggi anche: ...

