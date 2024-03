Storia di Alessandro | nato con la rara Sindrome di Usher | «I limiti | quelli siamo noi stessi a porceli»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 30 marzo 2024) Colpito da una terribile malattia genetica degenerativa è sordo dalla nascita e da quattro anni ha una progressiva perdita della vista. Eppuregira le scuole della Campania per raccontare la suae far sentire i ragazzi inclusi: «Siete unici, non diversi. Abbiate fiducia in voie inseguite i vostri sogni»