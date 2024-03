Stop ai bonifici per quattro giorni | cosa sta succedendo e perché sono bloccati

(Di sabato 30 marzo 2024) Transazioni ferme da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile. Staa tutti i conti e in tutte le banche d'Europa, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Di che fenomeno si tratta? Si chiama chiusura interbancaria e dureràin cui non è possibile eseguire un bonifico. E parliamo di qualsiasi tipo di transazione regolare, sia che l'istituto preveda duelavorativi di attesa o soltanto uno. Qualche banca ha avvertito i propri clienti anticipatamente: "Ti informiamo che domenica 31 marzo 2024 dalle ore 3 (ora legale) sino alle 7 (ora legale) potrebbero esserci problemi nell'utilizzo delle carte per interventi tecnici. Ci scusiamo per il disagio". Lo, in ogni caso, non deve allarmarerientra nell'ordinaria amministrazione. Si ...

