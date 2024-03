“Stanze di Carta” | il 7 aprile tornano gli incontri di lettura al Palazzo Tartaglione di Marcianise

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di: 2 minutiSi svolgerà domenica 72024, alle ore 17.30, il prossimo incontro del gruppo didi”, in una delle sale died avrà come oggetto di approfondimento il libro “Menzogna e sortilegio“, primo romanzo della scrittrice Elsa Morante pubblicato nel 1948. Come è prassi il gruppo di lettori, che ha già discusso sul libro della scrittrice Sibilla Aleramo “Una donna” lo scorso 7 gennaio, intavolerà un dibattito sull’opera della Morante. L’evento è parte del ciclo didal titolo: “Il femminismo visto attraverso la lente delle scrittrici italiane del Novecento”. Romanzo d’esordio di Elsa Morante, “Menzogna e sortilegio” è frutto di una lunga elaborazione. ...

