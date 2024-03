Stadio Milan | Gerry Cardinale | è il momento di fare come gli Yankees

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 30 marzo 2024) Intervistato a proposito dellodelha fatto il paragone con quanto successo a New York con gliIn casail temaè sempre di grande attualità. Oggiha rilasciato un’intervista alla rivista Fortune, incentrata proprio sulloe sugli investimenti americani nel campionato italiano. L’articolo dedicato al patron rossonero verte sulle lungaggini burocratiche che stanno frenando le ambizioni del manager e sui suoi progetti per il futuro.infatti è convinto che un nuovosia la condizione necessaria per competere nel prossimo futuro in Europa. Negli ultimi mesi il club ha portato avanti il progetto di San ...