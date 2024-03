(Di sabato 30 marzo 2024) Oltre undiper festival,e progetti che si svolgeranno, soprattutto in, dal 21 giugno al 31 ottobre: torna ‘è viva nei quartieri’, progetto del Comune di– Cultura finanziato dal Ministero della Cultura. Lo stanziamento per il Bando è precisamente di un147.927,80. Possono fare domanda di contributo organismi finanziati dal fondo nazionale per lo spettacolo o organismi attivi da almeno tre anni. Le proposte saranno vagliate con una procedura a evidenza pubblica da una commissione che sarà istituita appositamente. Fra i criteri di selezione il fatto che glisi svolgano al di fuori della circonvallazione che percorre la linea di bus 90/91, e quindi che siano in ...

A Milano c’è un motivatissimo gruppo di signore (eh sì, a teatro vanno soprattutto le signore) che non si perde uno spettacolo se in cartellone figura il suo nome. «Davvero? Non lo sapevo! Ho una ... (iodonna)

F1 e MotoGP di Liberty Media Perché l'operazione converrebbe a tutti - Liberty Media, che dal 2017 è proprietaria della Formula Uno, è in fase di trattativa per l'acquisto di Dorna Sports, proprietaria di MotoGP e Superbike, per quattro miliardi di euro. Antitrust permet ...gazzetta

Briatore operato, i dipendenti del Twiga gli dedicano un video: la reazione dell'imprenditore - Milano. È stato dimesso ieri dall’ospedale San Raffaele di Milano, dopo l’intervento del 19 marzo al cuore per un tumore benigno, Flavio Briatore. L’imprenditore, 73 anni, lo rivela su… Leggi ...informazione

Spettacoli, a Milano un milione di euro per eventi in periferia - Oltre un milione di euro per festival, Spettacoli e progetti che si svolgeranno, soprattutto in periferia, dal 21 giugno al 31 ottobre: torna ‘Milano è viva nei quartieri’, progetto del Comune di Mila ...ildenaro