Specializzazione sostegno | accesso diretto docenti con tre anni di servizio Pittoni Lega | risposta concreta all’appello delle famiglie

Sui posti di sostegno , in diverse zone italiane, specialmente al Nord, il Concorso scuola 2024 si preannuncia inefficace per la copertura delle cattedre. E i precari saranno, con ogni probabilità, ... (orizzontescuola)

I percorsi abilitanti per i docenti dovrebbero partire a breve. Siamo infatti in attesa del decreto MUR che darà il via ai corsi e fornirà tutte le istruzioni specifiche relative. L'articolo ... (orizzontescuola)