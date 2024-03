Spaccio | rapina e immigrazione clandestina | rimpatriati tre delinquenti stranieri

(Di sabato 30 marzo 2024) Monza –. Gli agenti della polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza, nel corso della settimana, hanno eseguito tre rimpatri di altrettanti cittadiniirregolari e resisi responsabili di gravi reati. In particolare, il 25 marzo è stato rimpatriato, con accompagnamento alla frontiera di Milano Malpensa, un cittadino pakistano, di 40 anni, gravato da una segnalazione emessa dalle autorità francesi, quale cittadino al quale rifiutare l’ingresso e il soggiorno nell’area Schengen, in quanto fermato in territorio francese mentre trasportava a bordo del proprio veicolo nove cittadiniper farli entraremente. Era stato condannato a dieci anni di reclusione con il divieto di far rientro in ...

