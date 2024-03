Spacciava droga in stazione a Milano | pusher di 18 anni fermato dalla polizia

(Di sabato 30 marzo 2024) Un ragazzo di 18è finito in manette perché sorpresoa spacciareinGaribaldi a. Gli agenti della Polfer il giorno successivo hanno arrestato un 26enne per rapina inCentrale.

Aveva nascosto dosi di Shaboo all'interno di arance che portava nello zaino, convinto di non essere scoperto. I poliziotti hanno arrestato un 31enne.Continua a leggere (fanpage)

Milano , 8 feb. (Adnkronos) - Un cittadino italiano di 42 anni, con precedenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a ... (liberoquotidiano)

sette arresti , eseguiti nelle prime ore di stamani, 20 febbraio 2024. Obbligo di dimora per altre tre persone e perquisizioni, locali e telematiche nei confronti di altri 18 indagati. Si tratta del ... (firenzepost)

In casa con la droga: 17enne arrestato dai carabinieri - L’intero quantitativo di droga sequestrata è stato inviato presso i carabinieri del Ris per le relative analisi di laboratorio ...zoom24

Diciasettenne arrestato con oltre 200 grammi di droga: trovati appunti di spaccio - Un giovane di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio antidroga, i militari ...messinaora

