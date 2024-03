Soffre ma vince | la Casertana ora è quarta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 30 marzo 2024) Caserta (Alfredo Stella). Gara vibrante nel primo tempo, poi lacala alla distanza lasciando il pallino nelle mani del Taranto che ha cercato in tutti i modi il pareggio. Tra le note liete il rientro di Toscano. Prestazione oltre la sufficienza di tutta la squadra che ha patito il primo caldo della stagione. Primo tempo Attacca lanei primi minuti di gioco: ci prova Anastasio dal limite al 4, para in bella presa Vannucchi. E’ gol: Curcio al 9’ mette dentro un tiro cross forse deviato dal vento.in vantaggio. Ancoraal 12’ con un contropiede firmato Tavernelli in cui tiro viene parato da Vannucchi. Ci prova il Taranto al 15 con Simeri su errore di Bacchetti, sbroglia la difesa. Giallo al 20’ per Galvan e Montalto in piena area per spinte reciproche. Ci ...