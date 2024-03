Smart working | addio per legge | il parere dell’esperto psicologo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 30 marzo 2024)alloper, arriva ilda parteche ne ha parlato nel corso di una intervista all’Adnkronos A partire dal 1 aprile loverrà completamente abolito. No, non si tratta affatto di un “pesce d’aprile” (come in molti avevano pensato in questi giorni) ma di una decisione ferrea presa da parte del governo targato Meloni.ad una finzione fortemente voluta dall’ex governo Conte durante il periodo della pandemia da Covid da marzo del 2020. L’obiettivo di adesso, infatti, è quello di ritornare in presenza: ovvero la “normalità”.alloper(Ansa Foto) Cityrumors.itIn ...