Slotherhouse | la recensione | il bradipo squartatore poco horror e molto trash comedy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 30 marzo 2024) Ladi: il film con unserial killer in una confraternita femminile appena uscito in blu-ray, è debole sul pianoma irresistibile per il livello die di scene assurde e surreali. Unridicolo o una geniale commedia dell'assurdo? Il dubbio è legittimo guardando, film diretto da Matthew Goodhue ora disponibile grazie all'uscita homevideo della Midnight Factory, la collana di casa Plaion Pictures. Perché come spiegheremo in questa, se le aspettative di fronte a un prodotto targato comesono di un certo tipo, è inevitabile con la visione del film venire sorprendentemente spiazzati. Di certo, tra il paradosso di scegliere una creatura così lenta e mansueta come ...