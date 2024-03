Sky | «L’aritmetica rappresenta un alibi Il Napoli rischia di non andare in Europa»

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilperde per 3-0 contro l’Atalanta e a termine dell’incontro i tifosi si sono scatenati in una contestazione e fischi contro la squadra In Curva A si invoca a far giocare la Primavera e si urla: “Meritiamo di piùì!“. In Cuva B si canta: “Fuori le palle!“. Al triplice fischio dell’arbitro una selva di fischi e i cori “Andate a lavorare!“, “Via da!“, “Faffanc**o lo scudetto, meritiamo più rispetto!“, con i campioni d’Italia che lasciano il campo mestamente a capo chino dopo aver salutato comunque il pubblico inferocito.fuori dalla Champions A Sky Sport, durante il post-partita di–Atalanta, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini: «È in atto una contestazione, nel secondo tempo ilavrebbe meritato almeno un gol ma la sensazione è che la squadra non abbia messo in ...

