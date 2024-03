(Di sabato 30 marzo 2024)- Un urlo, poi un silenzio assordante, interrotto solo da un flebile lamento, in lontananza, sempre più sommesso. Hanno impiegato ore i soccorritori per recuperare il corpo di una...

Sirolo, si sporge per una foto, volo di 100 metri: muore davanti al marito e alle due figlie - Sirolo - Un urlo, poi un silenzio assordante, interrotto solo da un flebile lamento, in lontananza, sempre più sommesso. Hanno impiegato ore i soccorritori per recuperare il corpo di ...corriereadriatico

Tragedia sul Conero: si sporge per fare una foto, muore dopo un volo di oltre 100 metri - Sirolo – L’escursionista, una 50enne della Repubblica Ceca, si trovava in gruppo quando è scivolata finendo nel burrone. Sul posto vigili del fuoco, 118, eliambulanza, Soccorso Alpino e carabinieri ...cronachefermane