Sinner può diventare n 2 del mondo a Miami | a quanti punti di distacco da Djokovic andrebbe vincendo la finale

(Di sabato 30 marzo 2024) Ancora una volta Janniksi trova ad una vittoria dal numero 2 del ranking ATP: dopo la sconfitta patita in semiad Indian Wells nello scontro diretto con lo spagnolo Carlos Alcaraz, questa volta l’iberico, eliminato nei quarti didel torneo ATP Masters 1000 di, potrà fare soltanto da spettatore interessato. Jannikè padrone del proprio destino nella rincorsa al numero 2 del ranking mondiale: in caso di successo neiOpen 2024 di tennis, insul bulgaro Grigor Dimitrov, l’azzurro scalerà un’altra posizione della classifica mondiale portandosi alle spalle del serbo Novak. Alla vigilia dell’ultimo atto del torneo in Florida, infatti, nel ranking virtuale, rispetto alla classifica ufficiale, considerando ...