Sinner nettamente favorito contro Dimitrov? Quote per le scommesse | bookmakers lapidari a Miami

(Di sabato 30 marzo 2024) Jannikaffronterà Grigornella finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano affronterà il funambolico giocatore bulgaro nell’atto conclusivo del prestigioso torneo sul cemento statunitense. L’appuntamento è per domenica 31 marzo (ore 21.00), quando il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronosticoil virtuale numero 9 del ranking ATP, reduce dalle spettacolari vittorieCarlos Alcaraz e Alexander Zverev. Jannikdiventerebbe numero 2 al mondo nel caso in cui riuscisse ad alzare al cielo il trofeo in Florida, operando il sorpasso su Alcaraz e mettendosi all’inseguimento del serbo Novak Djokovic. Il nostro portacolori, che in questo avvio di stagione ha fatto festa agli Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam raggiungendo poi ...