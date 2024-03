Sinner contro Dimitrov | domani la finale a Miami | i precedenti

(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) – Sarà Grigora sfidare Janniknelladell'Atp Masters 1000 di, domenica 31 marzo. Il bulgaro, testa di serie numero 11, in semiha sconfitto il tedesco Alex Zverev, numero 4 del tabellone, per 6-4, 6-7 (4-7), 6-4. Per il 32enne, un risultato di assoluto prestigio che vale il

Grigor Dimitrov sarà lo sfidante di Jannik Sinner nella finale di domani nel torneo Atp Masters 1000 di Miami , in Florida. Dopo aver eliminato ai quarti lo spagnolo n.2 al mondo Carlos Alcaraz, in ... (quotidiano)

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Miami battendo il russo Daniil Medvedev col punteggio di 6-1, 6-2 . Se dovesse conquistare il torneo contro Dimitrov ( sarà ... (gazzettadelsud)

Il ciclone Grigor Dimitrov non accenna a placarsi. Il bulgaro la spunta al terzo set nella battaglia contro Alexander Zverev e vola in finale nel Masters 1000 di Miami . 6-4 6-7(4) 6-4 in due ore e ... (sportface)

Medvedev: "Non ho giocato bene. Voglio ancora battere Sinner, Djokovic e Alcaraz" - Nello sport - come nella vita - le cose possono cambiare rapidamente. Nel 2023, proprio di questi tempi, Daniil Medvedev batteva per la sesta volta su sei partite Jannik Sinner aggiudicandosi il ...msn

Sinner strega tutti a Miami, anche l'allenamento è uno show: le immagini - MIAMI (USA) - Di nuovo in campo senza perdere tempo, Sinner prepara già la finale di domani (domenica) contro Dimitrov. Non c'è un attimo di relax per il campione d'azzuro, che fa della cultura del ...corrieredellosport

Dimitrov punta forte sulla finale: "Uno stimolo la sfida con Sinner, è il migliore in questo momento" - Dopo il successo su Alexander Zverev e il ritorno in top 10 quasi cinque anni, Grigor Dimitrov punta con decisione alla finale del Miami Open. Il tennista bulgaro si è soffermato sulla sfida con Janni ...tennisitaliano