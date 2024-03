Sinner contro Dimitrov | domani la finale a Miami | i precedenti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) – Sarà Grigora sfidare Janniknelladell’Atp Masters 1000 di, domenica 31 marzo. Il bulgaro, testa di serie numero 11, in semiha sconfitto il tedesco Alex Zverev, numero 4 del tabellone, per 6-4, 6-7 (4-7), 6-4. Per il 32enne, un risultato di assoluto prestigio che vale il ritorno nella top 10 del prossimo ranking dopo un’assenza di 260 settimane, un record., classe 1991, asta vivendo una seconda giovinezza: dopo il netto successo nei quarti dilo spagnolo Carlo Alcaraz, ecco la conferma in semiZverev in un match tiratissimo. “Faccio il mio percorso in questo momento. Tutto è il ...