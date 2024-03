Sinner contro Dimitrov | domani la finale a Miami | i precedenti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) – Sarà Grigora sfidare Janniknelladell'Atp Masters 1000 di, domenica 31 marzo. Il bulgaro, testa di serie numero 11, in semiha sconfitto il tedesco Alex Zverev, numero 4 del tabellone, per 6-4, 6-7 (4-7), 6-4. Per il 32enne, un risultato di assoluto prestigio che vale il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.