Sindaco del napoletano aggredito da un uomo | “Pronta la denuncia”

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Calvizzano, Giacomo Pirozzi, è stato insultato ed agggredito da un. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi ed il primo cittadino del Comune a nord di Napoli ha dovuto far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale ‘San Giuliano’ di Giugliano a causa di una forte tachicardia E’ quanto si legge in una nota nella quale si precisa che non è la prima volta che Pirozzi subisce le invettive da questa persona. Nei giorni scorsi sarebbe stato insultato nei pressi del municipio. Ilha annunciato che nelle prossime ore si recherà dai carabinieri per formalizzare laaggiungendo che che già da oltrre un anno è finito nel mirimp della stessa persona, già in passatota. L'articolo proviene da Anteprima24.it.