Siamo andati a Trieste | ma non è stato un viaggio di cultura | abbiamo fatto trekking | arrampicata e tantissimo sport

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 30 marzo 2024)è outdoor puro. Tanto che in sole due ore, partendo dal centro città, cispinti sul confine, oltrepassandolo in bicicletta attraversando una natura selvaggia e imponente. Aè facilissimo, basta spingersi a pochi chilometri verso sud, in direzione Slovenia, e trovare il cartello su una bellissima ciclabile ricavata da una vecchia ferrovia. Anche spostarsi a piedi è facile oltrepassarlo, percorrendo i sentieri che attraversano il famoso Carso, l'altopiano roccioso calcareo che si estende lungo tutto il confine orientale del Friuli Venezia Giulia. Il confine qui non è solo una linea immaginaria, ma una presenza che ha contribuito a plasmare il carattere spigoloso dei triestini con una storia travagliata alla spalle, i cui conti per buona parte non sono ancora stati saldati. E così il fascino di ...