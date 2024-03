Si smonta una gru | giovedì 4 aprile cambia la viabilità di via Broseta

(Di sabato 30 marzo 2024) Bergamo.ladi via, nel tratto compreso tra piazza Pontida e via Sant’Antonino: sila gru di un cantiere privato che da diverse settimane restringe la carreggiata e ha richiesto la posa di semafori provvisori nell’area. Il Comune di Bergamo ha emesso pertanto un’ordinanza che prevede,2024 dalle ore 9 alle ore 18 i seguenti provvedimenti viabilistici: in vianel tratto compreso tra i civici 3 e 13: divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi di linea ATB, ad esclusione mezzi dell’impresa utilizzati nei lavori, strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’occupazione, divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni ...

Rimini: riaperta via Domeniconi a Torre Pedrera dopo i lavori di Hera - Da venerdì infatti è stato smontato il cantiere che aveva compromesso la viabilità della via Domeniconi, a partire dall'intersezione con Via Lago di Garda ...altarimini

Guerra in Europa, Tusk: "Un concetto reale". E smonta i teoremi su Meloni - Siamo in una fase prebellica e la guerra in Europa è un'ipotesi reale per la prima volta dal 1945. Il premier polacco Donald ...iltempo

Automobile letteralmente smontata in strada alla Romanina: perché è legata a un palo - Un’automobile letteralmente smontata e abbandonata per strada alla Romanina, periferia di Roma. Lo scatto è stato pubblicato sui social.fanpage