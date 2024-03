“Si è sposata in spiaggia” Nozze da sogno per la vip | si è presentata scalza alla cerimonia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) Il momento più bello della sua vita è arrivato. La vip si è unita in matrimonio con la sua dolce metà e laè stata spettacolare. Infatti, marito e moglie hanno deciso di organizzare i fiori d’arancio in, con vista mare. Come è stato rivelato dstessa sposa, si èsenza scarpe, ma sulle sue gambe e sui suoi piedi erano presenti delle cavigliere di perla. Tutti i particolari sono stati svelati dal sito Vogue, mentre la vip ha diffuso anche diverse foto del suo matrimonio insul social network Instagram. Qui ha scritto nella didascalia: “Il giorno più bello dell’anno. Ho sposato la persona che amo di più, indossando il vestito che ho sempre sognato. Avete compreso l’idea che avevo in mente (riferendosi all’atelier n.d.r.) e trasformato quell’idea in qualcosa ...