Serra di marijuana nascosta nel garage | arrestata

(Di sabato 30 marzo 2024) Rimini, 30 marzo 2024 - Il box di un condominio del centro storico di Rimini trasformato in una piccoladi. Dietro quella coltivazione domestica improvvisata neldella palazzina ci sarebbe, secondo gli inquirenti, una insospettabile 53enne italiana, incensurata. Questa la scoperta incredibile fatta dagli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini che, al termine degli accertamenti, hanno arrestato la donna e sequestrato lo stupefacente. Tutto parte dalla segnalazione di un residente che si era rivolto alla polizia locale lamentandosi per il fortissimo odore che proveniva da uno dei box auto sito nel seminterrato del condominio. Ipotizzando che potesse trattarsi di 'erba', la squadra giudiziaria, ieri mattina, è quindi intervenuta sul posto, riscontrando come effettivamente dal ...