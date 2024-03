Serie C 2023 2024 | il Cesena batte il Pescara e conquista la promozione aritmetica in Serie B

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Termina 1 a 0 il match tra. Lo stadio Manuzzi è in festa, con questo risultato la squadra romagnola ha centrato, con pieno merito, lainB con quattro giornate d’anticipo, coronando una stagione in cui ha dominato il girone B di, giunto oggi alla trentaquattresima giornata.che ha lottato tutta la partita ma non è stato abbastanza. Decisivo il guizzo di testa di Pierozzi nel finale. Primo tempo equilibrato che si chiude sullo 0 a 0, colche fa tanto possesso palla e crea di più ma senza concretizzare.molto più cinico e pericoloso con le ripartenze di Merola e Cuppone. Tre i provvedimenti disciplinari, tutti per ...