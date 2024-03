Serie B | trentunesima giornata | in campo a Pasquetta | programma e diretta tv

(Di sabato 30 marzo 2024) Non si ferma il secondo campionato italiano calcistico che lunedì manderà in, nel giorno dedicato alla, una nuova tornata del torneo. Obiettivi tutti aperti, ma non c’è più troppo tempo per rimandare al domani. I punti in palio in queste ultime otto tornate saranno fondamentali per raggiungere i target messi sotto ai riflettori nella scorsa estate. LaB è pronta per mandare inladel torneo cadetto che metterà in menù diverse e interessanti sfide. Promozione, qualificazione ai prossimi playoff promozione, fuga dalla zona playout e speranze di non retrocedere: è tutto, ancora, aperto. Ecco ildi questo weekend con gli orari, le sfide e dove sarà possibile assistere in tv ai vari ...

Lecco-Cittadella e Parma-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici - Lecco-Cittadella e Parma-Catanzaro sono valide per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici ...ilveggente

Serie B Nazionale Old Wild West: le dirette della 31^ giornata 2023/24 su LNP Pass - trentunesima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, quattordicesima di ritorno, in diretta sulla piattaforma LNP Pass. Come già avvenuto nelle ultime tre stagioni e come avviene da otto ...basketinside

Serie B - La 31esima giornata live su Sky e in streaming su NOW, la programmazione - Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. Lunedì 1° aprile 2024 tutti in campo per il B-Day d ...napolimagazine