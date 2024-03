Serie A | il Torino a -1 dal Napoli | 1-1 tra Frosinone e Genoa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2024) Prosegue lo spettacolo della 30ª giornata diA. Nel weekend di Pasqua tantissimi match terranno compagnia agli appassionati. Dopo il ko delcontro l’Atalanta, festeggia il. I granata sconfiggono in casa il Monza col risultato di 1-0. A decidere la partita il gol di Sanabria su rigore al 68?. Dal 72? gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Pessina per doppia ammonizione. In classifica i granata salgono all’ottavo posto con 44 punti a -1 dal, mentre i brianzoli restano fermi a quota 42 in 11/a posizione. Un punto a testa, invece, per: il match di questo pomeriggio finisce 1-1, decisive le reti messe a segno da Gudmundsson e Reinier nel primo tempo. I rossoblù salgono a quota 35 punti, a +10 sulla zona retrocessione, i ciociari ...