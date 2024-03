Serie A – Fiorentina-Milan 1-1 | la pareggia subito Duncan | LIVE News

Quando si gioca Fiorentina - Milan - Fiorentina - Milan è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 30 marzo alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro ...sport.virgilio

Rigore negato alla Fiorentina Proteste per un tocco di mano di Tomori in area: cosa è successo - Fiorentina-Milan sta inffiammando il sabato sera della 30ª giornata di Serie A, con la Viola che ha chiesto un tocco di mano in area. Grandi proteste da parte di Andrea Belotti e compagni, ...ilmessaggero

Calcio femminile, Juventus a valanga sulla Fiorentina e sempre più vicina alla qualificazione per la Champions - Vigilia di Pasqua in campo anche per la Serie A 2023-2024 di calcio femminile, con lo svolgimento di due incontri della Poule Salvezza ed un match della Poule Scudetto. Cominciamo dalla partita di Bie ...oasport