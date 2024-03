Serie A Femminile – Como-Milan 1-1 | si chiude il primo tempo! | LIVE NEWS

Pallanuoto, l’Ortigia vince il derby in casa del Telimar e vede le semifinali Scudetto. Il Savona passa anche a Trieste in Serie A1 - Nella quinta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, in attesa del posticipo tra AN Brescia e De Akker Team, rinviata al 17 aprile, si registrano le due vittorie e ...oasport

DIRETTA COLLINS RYBAKINA/ Video streaming tv: l’albo d’oro Femminile (Miami Open 2024, oggi 30 marzo) - Collins ha vinto contro ben quattro teste di Serie, ma nessuna tra le prime 10: è stato quindi un cammino molto particolare… Dall’altra parte del tabellone, la seconda protagonista della diretta ...ilsussidiario

Juventus-Fiorentina 4-0, si aggrava la crisi viola | Highlights - Tre partite e niente punti per la Fiorentina reduce da quattro sconfitte consecutive e da una post season fino a questo momento completamente a secco che ...donnesulweb