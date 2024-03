Serena Williams a Sinner | “Vorrei avere il tuo dritto”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 mar. (askanews) – “un diritto così”. Parola diche ha incontrato Jannikdopo la vittoria su Medvedev all’ATP Miami. L’azzurro, che in caso di vittoria domani contro Dimitrov diventerà n.2 al mondo, ha sfoderato una prestazione favolosa sotto gli occhi di, che dopo la gara lo ha incontrato elogiandolo e Jannik, visibilmente emozionato, ha risposto così “Non dirlo per favore”. The Queen, una delle migliori tenniste di tutti i tempi, ha proseguito così i suoi complimenti al tennista italiano: “No sul serio, la velocità della racchetta, la potenza… sei impressionante”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.