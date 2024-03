Sedicenne impiccato in casa a Teramo | tra le ipotesi una challenge in una videochat

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 30 marzo 2024) E’ tutta da chiarire la tragedia che si è consumata ieri sera, attorno alle 23.30, in un’abitazione della frazione di Campo a mare dove vive una famiglia originaria dei paesi dell’Est Europa. Il corpo agonizzante di un 16enne è stato trovato dal fratello di 12 anni, in camera da letto. Quando sul posto sono giunti i soccorritori del 118, purtroppo non c'era più nulla da fare per il ragazzo....