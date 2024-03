“Se rinunci al cellulare vino gratis” | l’idea geniale di un ristorante italiano

(Di sabato 30 marzo 2024) “Sealuna bottiglia diper te”, questa èavuta da parte di un: oramai non si sta parlando d’altro L’obiettivo delè quello che una coppia, gruppo di amici o altro, si goda la serata durante un pranzo o cena. Unica regola? Nessunsul tavolo. Una vicenda che arriva direttamente da Verona e che vede come protagonista il“Al Condominio” che ha avviato un primo locale “tech free“. Vietato, quindi, fotografare pietanze che arrivano sul tavolo e postare il contenuto su Instagram, Ilha aperto pochi giorni fa e sta già facendo discutere. Il primotech-free ...

Una bottiglia di buon vino , gratis, in cambio di un piccolo sacrificio: un paio d'ore senza cellulare . A cavallo tra la spudorata mossa di marketing e il delirio educativo di un boomer pentito, si ... (gamberorosso)

Una bottiglia di buon vino , gratis, in cambio di un piccolo sacrificio: un paio d'ore senza cellulare . A cavallo tra la spudorata mossa di marketing e il delirio educativo di un boomer pentito, si ... (gamberorosso)

Recensione POCO X6 Pro - Recensione POCO X6 Pro, smartphone con prezzo competitivo e una scheda tecnica di ottimo livello, che può competere anche con la categoria superiore.tecnologia.libero

Cosmo: «Niente cellulari ai miei concerti: occhi e copro sono liberi» - Un cavallo alato che si alza in volo dalle onde del mare. «È un simbolo di libertà», così Cosmo illustra la cover del suo ultimo album «Sulle ali del cavallo bianco», quinto episodio della sua carrier ...corriere

Questo ristorante è “tech free”: si può lasciare il cellulare in una cassetta all’ingresso per godersi la cena senza smartphone - “Al Condominio” a Verona niente cellulari a tavola, con gli ospiti che sono incoraggiati a lasciarli in una cassetta della posta personale.greenme