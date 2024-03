Se potessi dirti addio | miniserie Mediaset | come vedere la replica delle puntate

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 30 marzo 2024) Ha debuttato il 29 marzo 2024 unapiù attese produzionidella stagione primaverile, Se. Trasmessa in prima visione su Canale 5, è unaitaliana di genere drammatico poliziesco, i cui registi sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo. A creare grande interesse attorno alla fiction, è stato anche il ritorno sul piccolo schermo dell’attore Gabriel Garko, che si è immerso per l’occasione nei panni del protagonista Marcello De Angelis. Di cosa parla SeIn seguito ad un tentativo di suicidio, l’uomo si trova ricoverato in psichiatria, dove viene seguito da un team di esperti a causa della sua perdita di memoria. Il suo destino però, si incrocerà con quello della bellissima ...