SE POTESSI DIRTI ADDIO | CANALE 5 FESTEGGIA | “OTTIMO ESORDIO | BENISSIMO SUI GIOVANI”

(Di sabato 30 marzo 2024)su5 per “Se”, si apre così la nota ufficiale Mediaset. La serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, è leader di fascia con 2.851.000 spettatori e il 16.94% di share, che sale al 18.38% sul pubblico attivo.anche sui target: 23.24% di share sui 25-34enni e 21.63% sui 15-34enni. La miniserie, co-prodotta da Jeki Production e RTI, in 6 episodi per tre prime serate, nata da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, ha toccato picchi di 3.287.000 spettatori e del 19.66% di share. Giancarlo Scheri, direttore di5: «”Se” conquista i telespettatori, ...

