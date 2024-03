Scoppia petardo durante processione | un ferito nel palermitano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Un operaio di 51 anni di Geraci Siculo è rimastoda unnel corso dellareligiosa a Petralia Sottana, in provincia di Palermo. L'uomo doveva fare esplodere i fuochi d'artificio quando è stato investito da uno dei razzi che doveva essere lanciato dal mortaio. E' stato trasportato prima all'ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana e da qui all'ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118. La prognosi è di 30 giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Termini Imerese. Si sta verificando se l'incidente sia stato provocato da negligenza del lavoratore o da colpe dell'azienda in provincia di Messina.