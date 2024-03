Scomparso il giornalista sportivo Enzo d’Orsi | suggerì la creazione della Supercoppa Italiana

Enzo d'Orsi, morto il giornalista che inventò la Supercoppa italiana: un maestro che scriveva per gli altri e non per se stesso - Enzo D'Orsi aveva un'idea rigorosa del giornalismo, decisamente british. La si può riassumere in una regola aurea, non scontata: scrivere per gli altri, non per se stessi. Uno ...ilmessaggero

Il Mattino – IBR Scampia, la web radio in memoria del giornalista Alessandro Sacco - Con queste parole Giuseppe Sacco, padre del giornalista sportivo Alessandro Sacco Scomparso lo scorso anno, descrive la nascita di Radio iBR Scampia, dove iBR sta per “il Buon Rimedio”, la nuova web ...ilnapolionline

Lutto, è Scomparso Francesco Di Vincenzo. Dal suo libro la docufiction su Berlinguer - CHIETI – Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi esprime profondo cordoglio per la scomparsa del collega Francesco Di Vincenzo, un giornalista che ha sempre saputo unire, all’impegno politico-sociale, la ...ekuonews