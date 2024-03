Sciopero supermercati oggi 30 marzo 2024 | spesa a rischio | ecco dove Non sono solo alimentari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30– Come annunciato, i– 30in. Alla vigilia di Pasqua Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato una giornata di stop nazionale in seguito alla rottura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale della Distribuzione moderna organizzata, scaduto nel 2019 e atteso da oltre 240mila lavoratrici e lavoratori dipendenti dalle imprese associate a Federdistribuzione. I sindacati stigmatizzano a gran voce "l'insofferenza di Federdistribuzione verso i contratti", e, si legge in una nota, hanno proclamato una giornata dinazionale che sarà "attuato mediante l'astensione dal lavoro per l'intero turno di lavoro".previsti ...